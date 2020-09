Des paniers alimentaires adaptés aux communautés africaines et caribéennes à Victoria

Des paniers alimentaires adaptés sont fournis aux différentes communautés afrocaribéennes de la région de Victoria, avec le projet du Centre Issamba.

Certains aliments importés étant d’un coût prohibitif, les personnes de ces communautés ne peuvent souvent pas trouver des produits culturellement appropriés dans une banque alimentaire, selon l’organisme.

C’est pourquoi la directrice générale du Centre Issamba, Pulchérie Mboussi, a lancé le programme La Teranga Food Basket, financé par le programme de secours COVID-19 de la Croix-Rouge canadienne. La distribution a débuté à la mi-août, mais dès la deuxième semaine, la cible de 50 paniers par semaine offerts à des familles, avec en moyenne quatre personnes à la maison, a été atteinte.

Pulchérie Mboussi dit que, cette semaine, elle a été contrainte de refuser 30 familles. On leur a dit qu’elles sont inscrites en priorité sur la liste de distribution de la semaine prochaine.

On demande aux gens d’où ils viennent et les deux principaux produits non périssables qu’ils ne peuvent plus se permettre d’acheter, pour que chaque panier soit composé en fonction de la culture d’une personne.

Pulchérie Mboussi, directrice générale, Centre Issamba