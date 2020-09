Diagnostic de COVID-19 dans une résidence pour aînés de Carleton-sur-Mer

Le propriétaire de la résidence pour aînés, Normand Doucette, indique que l'employée en question n'avait pas été au travail pendant une semaine lorsqu'elle a reçu son diagnostic.

Elle a passé un second test jeudi pour s’assurer que son premier résultat n'était pas un faux positif.

Tous les employés ainsi que les 24 résidents ont aussi passé un test de dépistage.

Les résidents sont également en isolement pour le moment et les visites sont suspendues.

Le propriétaire de la résidence assure qu'aucun résident n'a présenté de symptômes associés à la COVID-19 dans les derniers jours et que ses employés sont testés régulièrement.

Les résultats des tests des membres du personnel et des résidents sont attendus pour vendredi.

On va attendre les résultats avant de paniquer et s’il y a des positifs, on posera les actions en conséquence , affirme M. Doucette.

Il ajoute que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie est au courant de la situation et collabore déjà avec l’équipe de la résidence.