Sept nouveaux cas de COVID-19 et quatre nouvelles guérisons en Saskatchewan

Des sept nouveaux cas confirmés, quatre proviennent de la région de Saskatoon, un du sud-ouest et un du sud-est de la province.

La province dénombre maintenant 109 cas actifs sur son territoire. De ce nombre, 29 sont liés à des milieux de vie communautaire.

De plus, l’un des cas annoncés mercredi a été retiré du décompte, puisque la personne n’est pas une résidente de la Saskatchewan.

Les autorités indiquent qu’aucun des nouveaux cas n’est lié au rassemblement survenu à Saskatoon signalé lors de la mise à jour du 13 septembre dernier. Jusqu’à présent, 21 cas sont liés à ce rassemblement.

La province rapporte également que quatre personnes additionnelles se sont remises de la maladie, ce qui porte à 1624 le nombre total de guérisons depuis le début de la crise sanitaire.

On compte aussi cinq hospitalisations dans la province, toutes du côté de Saskatoon.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 326 (50)

Région de Regina : 140 (8)

Sud (zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 434 (13)

Centre (zones centre-est et centre-ouest) : 229 (30)

Nord (zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 271 (4)

Extrême nord (zones extrême-nord-ouest, central et extrême-nord-est) : 357 (4) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de cas actifs.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 294 cas

20 à 39 ans : 574 cas

40 à 59 ans : 538 cas

60 à 79 ans : 293 cas

80 ans et plus : 58 cas

Le gouvernement provincial note également que les autorités sanitaires ont réalisé 164 666 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. C’est 1515 tests de plus que la veille.

Nouveau rapport hebdomadaire du nombre de cas chez les jeunes

La province indique que des informations supplémentaires sur les tendances des cas de COVID-19 chez les enfants d’âge scolaire sont maintenant accessibles.

Un nouveau rapport hebdomadaire qui comprend le nombre de cas et de tests de dépistage chez les enfants âgés de 0 à 19 ans a été mis sur pied. Les données sont divisées par catégories d'âge et divisées en 32 sous-zones pour faciliter l'identification des zones où le virus est le plus répandu.

La province explique que les informations ne sont pas spécifiques aux écoles, mais celles qui auront déclaré une éclosion seront mentionnées sur le site du gouvernement provincial.

Les informations pour la semaine du 7 au 12 septembre sont disponibles à l'adresse suivante  (Nouvelle fenêtre) [en anglais].

Les rapports suivants seront publiés chaque jeudi.