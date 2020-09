Sur fond de tensions, les Autochtones lancent leur pêche en Nouvelle-Écosse

La communauté mi’kmaq confirme son intention de pratiquer la pêche dite de subsistance, un droit que la Cour suprême du Canada avait confirmé dans l’arrêt Marshall en 1999.

Des pêcheurs commerciaux non autochtones accusent les Premières Nations de pratiquer une pêche illégale. Ils affirment qu’elle serait parfois utilisée comme excuse pour cacher des captures commerciales effectuées hors des saisons de pêche.

En après-midi, jeudi, une soixantaine de bateaux de pêcheurs non autochtones étaient au large. Les personnes à bord sortaient de l’eau les casiers à homard des pêcheurs autochtones, selon des informations de l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPMUPM ).

Pêche de subsistance

La décision Marshall de la Cour suprême du Canada, en 1999, reconnaissait aux Premières Nations le droit de pêche, de chasse et de cueillette pour s’assurer une subsistance convenable et gagner leur vie modérément grâce à la pêche, et non dans le but d’accumuler de la richesse.

Le flou qui entoure la définition d’une subsistance convenable , jamais précisée par la Cour suprême, est source fréquente de frictions dans les Maritimes depuis une vingtaine d’années.

Jeudi, sur le quai de Lower Saulnierville, des membres de la Première Nation de Sipekne'katik ont tenu une cérémonie de bénédiction des bateaux et distribué les permis de pêche aux membres de leur communauté.

Les Mi’kmaq ont annoncé leur intention de procéder à la pêche de subsistance. Les Autochtones veulent ainsi déterminer quel effort de pêche est nécessaire pour assurer une subsistance convenable à leur communauté. La Première Nation compte collecter et analyser les données après la saison.

Ces activités s’effectuent hors des saisons de pêche au homard qu’observent les pêcheurs commerciaux.

Bateau de pêche à Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, le 17 septembre 2020. On voit le drapeau mi'kmaq flotter. Photo : CBC / Steve Lawrence

Manifestation de pêcheurs et réactions politiques

À l’aube mardi dernier, des pêcheurs commerciaux ont manifesté à Saulnierville, Weymouth et Meteghan, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. À ce dernier endroit, ils ont déchargé des casiers à homard devant les bureaux de Pêches et Océans Canada pour exprimer leur insatisfaction.

Des pêcheurs commerciaux manifestent au quai de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, le 15 septembre 2020. Photo : CBC

Mercredi, le député fédéral de Nova-Ouest, Chris d’Entremont, a cosigné avec un collègue conservateur du Nouveau-Brunswick, Richard Bragdon, une lettre adressée à Bernadette Jordan, la ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Les députés interpellent la ministre Jordan et lui demandent d’intervenir et de désamorcer le conflit qui se dessine.

Ils se disent préoccupés par les tensions actuelles, redoutent qu’elles ne s’enveniment, et craignent pour la sécurité des parties impliquées.