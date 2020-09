Les 4 Saisons de Jonas Desrosiers

La perte de son père et de son frère, l'amène à comprendre de plus en plus l'importance de la famille. Originaire de Sainte-Anne-des-Chênes au Manitoba, Jonas Desrosiers y a grandi avec ses frères et soeurs. Ce moment précis de l'année le marque spécialement. « Même sept ans plus tard, le deuil est difficile, on vit avec ça, on veut rendre hommage à nos personnes aînées, pas mal longtemps », admet-il.