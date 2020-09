Le Nouveau-Brunswick resserre sa frontière pour les résidents du Témiscouata

Les Québécois qui résident dans la municipalité régionale de comté de Témiscouata ne seront plus autorisés à entrer au Nouveau-Brunswick pour des excursions d'une journée, annonce jeudi après-midi le gouvernement de la province maritime.

La mesure entre en vigueur immédiatement.

À moins d’une exemption spéciale, les personnes qui se rendent au Témiscouata ou qui en reviennent doivent à nouveau s’auto-isoler pendant 14 jours lorsqu’ils entrent au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre néo-brunswickois, Blaine Higgs, dit prendre cette décision concernant les résidents du Témiscouata, une région du Québec située à la frontière nord-ouest du Nouveau-Brunswick, en raison de l’augmentation du nombre de cas confirmés de COVID-19 dans la région du Bas-Saint-Laurent .

Les résidents de la région peuvent traverser la frontière pour des raisons jugées essentielles par le Nouveau-Brunswick, par exemple pour des rendez-vous médicaux, pour un emploi approuvé par le gouvernement ou pour des questions de garde partagée des enfants.

Point de contrôle à Edmundston à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, en mars 2020 Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le Nouveau-Brunswick demande que les gens qui désirent entrer dans la province s’enregistrent et obtiennent une autorisation de séjour ou de passage. Les autorisations ayant déjà été approuvées pour les résidents de la région du Témiscouata sont invalidées, indique-t-on.

Le 1er août, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait assoupli les restrictions sur les déplacements à sa frontière avec le Québec. On permettait aux habitants des municipalités régionales de comté ( MRCMunicipalité régionale de comté ) d’Avignon et de Témiscouata, et de la Première Nation de Listuguj d’entrer au Nouveau-Brunswick pour des séjours d’une journée.

Des gens faisaient la file cette semaine à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, pour subir un test de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Au Québec, on annonçait jeudi 10 nouveaux cas d'infection par le coronavirus dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour un total de 143 nouveaux cas dans les huit derniers jours.

Il y avait jeudi deux cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Au total, 194 personnes ont contracté la maladie pulmonaire depuis le début de la pandémie et deux en sont mortes.

L’état d’urgence depuis 6 mois au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a par ailleurs renouvelé une fois de plus l’état d’urgence jeudi.

Décrété pour la première fois le 19 mars, l’état d’urgence, qui donne des pouvoirs spéciaux au gouvernement, doit être reconduit toutes les deux semaines.