Un policier de la GRC en Nouvelle-Écosse accusé d'avoir menacé sa conjointe

Selon un rapport de l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse ( SiRTSerious Incident Response Team ) daté du 5 juillet et publié jeudi, le sergent Nelson Salter a été inculpé le 13 juillet.

L'accusation découle d'un incident qui serait survenu le 3 juillet dernier. Le rapport allègue que l'accusé regardait la télévision en état d'ébriété lorsque son épouse lui a demandé de baisser le volume ou d'aller au sous-sol.

Selon ce rapport, M. Salter aurait refusé de baisser le volume et sa conjointe aurait saisi la télécommande de sa main. On peut lire dans le rapport qu' une lutte s’en est suivie et que des mots ont été échangés . Il ne contient pas de précision quant à ce qui aurait été fait ou dit précisément.

L’épouse de l’accusé aurait ensuite appelé un ami qui s’est déplacé à sa résidence et a été informé de ce qui s'était passé. L'ami en question a ensuite transmis cette information au supérieur de l'accusé.

Selon le rapport, le lieu où se trouvait M. Salter demeure inconnu entre le 4 et le 9 juillet. Il a été mis en détention et inculpé le 9 juillet.

L’accusé doit comparaître en cour le 14 octobre pour son plaidoyer.

Le rapport indique qu'aucun autre détail ne sera publié puisque l'affaire est devant les tribunaux.