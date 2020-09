Facebook et Instagram en panne pour plusieurs internautes

Selon le site Down Detector, la panne touchait principalement la côte-est des États-Unis, le nord de l'Europe et quelques villes de l'est canadien, dont Montréal et Toronto.

Au Canada, la plupart des internautes rapportaient une panne complète de Facebook et des problèmes avec le fil d'actualité d'Instagram.

Toujours selon Down Detector, les problèmes semblent s'être résorbés vers 15h15.