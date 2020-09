Le procureur général des États-Unis, William Barr, y est allé d'une série de déclarations controversées, mercredi, critiquant entre autres le mouvement Black Lives Matter et faisant un lien entre l'esclavage et le confinement instauré dans des États pour freiner la pandémie.

Prenant la parole au collège du Michigan, une école liée au mouvement conservateur, William Barr, un fidèle allié du président Trump, a entre autres condamné les décrets des gouverneurs ayant instauré un confinement dans le but de freiner la propagation de la pandémie, y voyant une atteinte grave aux droits civiques.

Instaurer un confinement national, [adopter] des décrets pour rester à la maison, c'est comme une assignation à résidence. C'est – à part l'esclavage, qui était un type de contrainte différent – la plus grande violation des libertés civiques de l'histoire américaine. William Barr, procureur général des États-Unis

Son commentaire a soulevé l'ire du représentant démocrate de la Caroline du Sud Jim Clyburn, un ancien militant des droits civiques qui est aujourd'hui l'Afro-Américain le plus haut placé au Congrès.

C'est la chose la plus ridicule, la plus insensible et la plus horrible que j'aie jamais entendue , a-t-il déclaré sur les ondes de CNN.

Il est incroyable que le chef des forces de l'ordre dans ce pays assimile l'esclavage à des conseils d'experts ayant pour but de sauver des vies. L'esclavage n'avait pas comme objectif de sauver des vies. Il avait pour but de dévaloriser des vies. Jim Clyburn, représentant démocrate

Des dizaines d'États ont imposé des confinements de niveaux et de durée variables. Le président Trump, qui a lui-même refusé de mettre en place un confinement national, a exhorté les États à rouvrir leurs économies dès le printemps, faisant fi des recommandations des scientifiques de son gouvernement.

Au printemps, William Barr avait menacé de prendre des mesures légales pour sévir contre les États qui iraient trop loin dans leurs restrictions et demandé aux procureurs fédéraux d'évaluer si les droits constitutionnels des citoyens étaient brimés.

Au cours de son allocution, William Barr a par ailleurs mis en cause le rôle des scientifiques. La personne en blouse blanche n'est pas un devin qui peut prendre la bonne décision pour la société. Un peuple libre prend ses décisions par l'intermédiaire de son représentant élu , a-t-il soutenu, même si les gouverneurs qu'il critique sont eux aussi élus.

Depuis le début de la pandémie, le président Trump a fréquemment critiqué les scientifiques qui le conseillent, dont à plusieurs reprises le Dr Antony Fauci, l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, rappelant aussi à l'ordre, pas plus tard que la veille, le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sur la question des masques et des vaccins.

Critique de Black Lives Matter

William Barr, qui a dit ne pas contester le fait que la vie des Noirs importait, a également blâmé le mouvement Black Lives Matter, reprochant à ses militants d'utiliser à des fins politiques le petit nombre de Noirs, habituellement moins d'une douzaine par année , tués par des policiers.

Ils ne sont pas intéressés par la vie des Noirs, a-t-il tranché. Ils s'y intéressent comme accessoires [...] pour réaliser un programme politique beaucoup plus large.

Un recensement effectué par le Washington Post indique que ce sont plutôt 250 Afro-Américains qui ont été tués l'an dernier lors d'interactions avec les forces de l'ordre.

Selon le groupe Mapping Police Violence, qui recense le nombre d'Américains morts lors d'interventions policières, les Noirs courent un risque trois fois plus grand d'être tués par des policiers que les Blancs.