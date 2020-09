Trans-Al, une association d'entreprises manufacturières de l'aluminium, a annoncé que des investissements publics de 2,7 millions de dollars réalisés en 2019 avaient généré près de 12 millions de dollars de retombées.

Ces investissements ont également permis une transition numérique pour une dizaine d’entreprises du secteur de l’aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À titre d’exemple, l’entreprise Jamec située à Normandin a perçu 200 000 $ pour l’acquisition d’une presse-plieuse, d’une scie radiale à commande numérique et de trois nouvelles soudeuses. Ou encore la société Amimac, basée dans l’arrondissement de Jonquière a pu se procurer un robot soudeur grâce à un investissement de plus de 340 000 $.

GNL au coeur des discussions

Questionné à ce sujet en mêlée de presse, le ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a affirmé que les audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ( BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement ), qui s'amorcent lundi, seront déterminantes sur la décision de Québec de financer ou non le projet de GNL Québec.

On entend beaucoup parler les gens qui sont contre, les gens qui sont pour ne sont pas tellement vocaux. Ça va être important dans les prochains mois que les gens s’expriment. Car comme gouvernement , on est élu par la population et on veut savoir ce que les gens pensent. Les audiences du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement vont être très importantes, car il va y avoir une certaine démystification , soutient-il.

Le ministre pense que le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement déterminera enfin si le projet respecte les normes environnementales et de connaître le niveau d'acceptabilité sociale.

D’après des informations de Philippe L’Heureux.