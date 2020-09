Nintendo enterre sa gamme de consoles 3DS

Après presque 10 ans d’existence et 75 millions d’exemplaires vendus, Nintendo cesse la production de sa gamme de consoles portables 3DS. La nouvelle a d’abord été annoncée sur le site japonais de l’entreprise, rapporte le site The Verge.

Le site français de Nintendo mentionne également que la production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé , une information qui a été confirmée au site Polygon par un porte-parole de l’entreprise.

Annoncée en mars 2010 puis lancée un an plus tard au Canada, la 3DS était vouée à disparaître depuis la sortie de la Nintendo Switch, en 2017, qui est devenue, avec son mode hybride, la console portable de référence de l’entreprise nippone.

La 3DS aura tout de même connu de bonnes années et plusieurs déclinaisons : Nintendo 3DS XL (2012), Nintendo 2DS (2013), New Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS XL (2015), et New Nintendo 2DS XL (2017).

Avec ses 75,77 millions d’exemplaires vendus, la console demeure toutefois loin derrière le succès de sa prédécesseure, la Nintendo DS (154,02 millions).

Les jeux les plus populaires auront été Mario Kart 7 (18,71 millions d’exemplaires vendus), Pokémon X and Y (16,45 millions) et Pokémon Sun and Moon (16,18 millions).

Les jeux de Nintendo et de tiers développeurs pour la 3DS continueront d’être offerts à la vente au détail, sur la boutique en ligne Nintendo eShop et sur le site Nintendo.com.