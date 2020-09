COVID-19 à Félix le chat : des parents veulent un système de notification plus complet

Des parents inquiets, dont les enfants fréquentent l’École canadienne-française de Saskatoon et le Centre éducatif Félix le chat, ont envoyé une lettre aux dirigeants de ces établissements pour demander un système de notification plus complet lorsqu'un cas de COVID-19 est déclaré.

L'envoi de la lettre survient après que deux cas ont récemment été enregistrés au Centre éducatif Félix le chat.

Ces parents reprochent à la direction d’avoir seulement avisé les familles des enfants qui se trouvaient dans la classe touchée par la première infection.

Nous sommes certains que vous le comprenez bien maintenant, la notification initiale uniquement des familles de la classe de garderie touchée a suscité plus d'inquiétude qu'une notification complète de toutes les familles de la garderie et de l'école , mentionne la lettre.

Ils saluent toutefois l’amélioration des communications pour le deuxième cas enregistré au Centre éducatif Félix le chat.

Pour les auteurs de la lettre, la province n’a pas donné suffisamment de directives aux divisions scolaires quant à la manière d’aviser les familles lorsqu’un cas de COVID-19 est enregistré dans une école.

Nous comprenons que les lacunes dans la planification et la mise en œuvre des protocoles appropriés pour nous assurer de limiter la propagation du virus ne sont pas la faute du Conseil des écoles fransaskoises. Ces lacunes sont entre les mains d'un gouvernement provincial qui a choisi d'attendre jusqu'à la dernière minute pour planifier et qui n'a pas voulu investir les ressources nécessaires dans l'éducation pendant cette période difficile , notent les parents.

Ils demandent donc la mise en place d’un système de notification qui permettra à la fois aux parents de prendre des décisions éclairées quand ils doivent envoyer ou non leurs enfants à l’école et de protéger les informations privées de ceux qui ont reçu un diagnostic positif au nouveau coronavirus.

Les auteurs de la lettre demandent notamment que toutes les notifications de cas se fassent plus rapidement et à toutes les familles du Centre éducatif, de l’école primaire et de l’école secondaire à l’avenir.

Ils veulent également que la direction précise si les membres de la famille de la personne infectée ont fréquenté la garderie, l'école primaire ou l’école secondaire, ainsi que le groupe dans lequel la personne infectée se trouve.

Comme la plupart des familles de notre communauté ont des membres dans plus d'un des établissements scolaires associés, nous pensons que cela nous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur l'envoi ou non de nos enfants à l'école ou à la garderie , expliquent les parents.

Plus de détails à venir