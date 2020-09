Nombre record de tests de dépistage en une journée à Winnipeg

Il y avait de nombreuses personnes dans les files d'attente mercredi. À 15 h, tous les centres étaient au maximum de leur capacité, et certaines personnes ont dû rentrer chez elles sans avoir pu se faire tester.

Lundi, 949 personnes avaient été testées à Winnipeg. Les précédents records avaient été atteints au mois d'août. Il y a eu 2 jours où plus de 960 personnes ont subi un test de dépistage.

Ces derniers jours, nous avons vu des files d'attente croissantes alors que nous constatons une augmentation du nombre de personnes se présentant dans tous les centres de dépistage de la COVID-19 de Winnipeg , indique Paul Turenne dans une déclaration écrite.

Nous surveillons toujours les volumes de tests et la capacité des centres. Nous cherchons à améliorer la capacité à court terme pour gérer des volumes de tests accrus, tout en travaillant activement pour obtenir de l’espace et un personnel appropriés pour répondre au potentiel de demande de tests soutenue pendant la saison d'automne et d'hiver , précise-t-il.

L’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg rappelle que ses centres de dépistage sont ouverts aujourd'hui de 9 h à 16 h et encourage toutes les personnes qui ont besoin d’un test à se rendre dans n’importe lequel de ses centres.

Les autorités de la santé publique font le point en conférence de presse à 13 h jeudi.