Des amendes de 10 000 $ pour les organisateurs de rassemblements illégaux en Ontario

L'Ontario réduit la taille des rassemblements autorisés dans trois régions et impose des amendes minimums de 10 000 $ pour ceux qui organiseront des événements illégaux.

Le premier ministre Doug Ford en a fait l'annonce jeudi à l'Assemblée législative ontarienne.

Les participants à ces rassemblements non autorisés pourront, eux, écoper d'amendes de 750 $.

L'augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Ontario, récemment, a été largement attribuée à des fêtes, à des rassemblements et à des mariages.

Nous n’allons pas vous épargner, si vous ne respectez pas les règles. On ne peut pas se permettre que quelques contrevenants annulent tous les efforts faits et les progrès réalisés par les Ontariens au cours des six derniers mois. Le premier ministre Doug Ford

La province réduit, à partir de vendredi, le nombre de personnes autorisées dans les fêtes et rassemblements privés dans trois régions chaudes .

Dans les régions de Toronto, de Peel et d'Ottawa, 10 personnes pourront participer à un événement à l'intérieur et 25, à l'extérieur. Ces règles seront en vigueur dans les résidences, dans les cours, ainsi que dans les parcs et aires de récréation.

Ces nouvelles restrictions ne s'appliqueront toutefois pas aux lieux comme les cinémas, les restaurants, les salles de réception ou les gymnases.

Les limites sur les rassemblements demeurent inchangées dans les autres régions ontariennes, soit 50 à l'intérieur et 100 à l'extérieur.

Plus de cas

Le nombre de nouvelles infections par le coronavirus en Ontario baisse légèrement jeudi, mais demeure très proche de la barre des 300, avec 293 cas confirmés.

Par ailleurs, la santé publique déplore trois autres décès.

Les régions ayant le plus de nouveaux cas jeudi sont Ottawa (39), Peel (63), York (37) et Toronto (85).

Le bilan des cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie est maintenant de 45 676.

Les cas actifs sont toujours en hausse. Il y en a actuellement 2427, soit leur niveau le plus élevé depuis le 16 juin (2585).

La ministre de la Santé, Christine Elliott, souligne que 70 % des cas confirmés jeudi sont chez des individus de moins de 40 ans.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté légèrement, mais le nombre de patients aux soins intensifs et sous respirateur demeure stable, note la ministre Elliott.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le nombre de nouveaux cas, guérisons, morts et cas actifs, en date du 17 septembre Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Les trois autres décès annoncés jeudi portent à 2825 le nombre total de morts depuis le début de la pandémie en Ontario, selon la santé publique.

Un peu plus de 35 100 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

21 cas de plus dans les écoles

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les écoles touchées, en date du 17 septembre. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Le nombre d'établissements scolaires ayant eu au moins 1 cas déclaré a augmenté à 51, soit un peu plus de 1 % des écoles ontariennes.

La santé publique confirme 21 nouvelles infections en milieu scolaire jeudi.

Jusqu'à maintenant, seule une école secondaire à Pembroke, près d'Ottawa, a été fermée, en raison de trois cas chez son personnel.