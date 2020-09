806 millions $ pour les écoles à Montréal

Le gouvernement du Québec annonce une enveloppe de plus de 806 millions de dollars pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’écoles à Montréal.

De ce montant, 363,9 millions de dollars seront alloués à la réalisation de 16 projets d’agrandissement et de construction d’écoles. Plus de 442,1 millions de dollars iront à de nombreux projets de rénovation d’écoles dans la région , indique le gouvernement.

Ces investissements permettront la construction de huit écoles et la réalisation de huit projets d’agrandissement ou de réaménagement, ce qui équivaut à 259 classes et à 550 places-élèves au secondaire dans la métropole, offrant ainsi à des milliers d’élèves des milieux d’apprentissage modernes et stimulants, précise Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Certaines écoles vont avoir de nouveaux gymnases, ce qui ne se faisait plus. Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

À une question sur l’épineux sujet de la disponibilité de terrains à Montréal pour la construction des écoles programmées, la ministre Rouleau affirme que des négociations sont cours , sans donner plus de précisions.

Inscrits au Plan québécois des infrastructures, quelque 3,7 milliards de dollars ont été annoncés dans les infrastructures scolaires pour l’année 2020-2021.

Il s’agit notamment d’ajout d’espaces, de projets d’agrandissement et de transformation d’écoles ainsi que l’acquisition de bâtiments par les centres de services scolaires. Une enveloppe totale qui atteindra 1,8 milliard de dollars cette année.

Pour ce qui est du maintien d’actifs visant à permettre des travaux de rénovation dans les écoles existantes, on évoque un montant de 1,6 milliard de dollars cette année à la disposition des centres de services. Le gouvernement avait déjà annoncé l’année dernière une somme de 600 millions de dollars.