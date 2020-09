Fort achalandage à la clinique mobile de dépistage de Longueuil

À 8 h, une centaine de voitures étaient déjà alignées devant les tentes installées dans le stationnement du Colisée Jean-Béliveau, à Longueuil, alors que la clinique n'ouvrait qu'à 10 h.

Devant les files qui s'étiraient, le personnel de la clinique a commencé le travail au moins une trentaine de minutes plus tôt.

À bord des véhicules, deux, trois et parfois quatre personnes attendent pour pouvoir passer un test de dépistage de la COVID-19.

Moi je veux être testé aujourd’hui, ça fait que je suis venu de bonne heure , a confié un homme qui patientait dans son véhicule plus de deux heures avant l'ouverture de la clinique.

Certains qui se sont présentés à la clinique mercredi en fin d’avant-midi avaient été refusés, c’est pourquoi ils se sont présentés très tôt aujourd’hui pour être sûrs de passer un test dans la journée. Et certains viennent de loin.

Nous on part de Sorel, parce qu’il n’y en a pas [de clinique de dépistage] à Sorel , a expliqué un automobiliste qui attendait avec sa femme dans sa voiture.

Hier on est arrivés à 11 h ou midi et c’était plein pour la journée. Aujourd’hui, on est arrivés à 6 h 30. Un homme interrogé dans la file d'attente

Sur place, des bénévoles et des travailleurs de la santé étaient déjà à l’œuvre pour distribuer du gel désinfectant et des masques et poser quelques questions d’usage aux gens qui désiraient être testés.

Pour éviter une congestion importante, le personnel de la clinique remet des coupons avec une heure de rendez-vous aux automobilistes et leur demande de revenir plus tard en journée.

Beaucoup d'enfants se trouvent dans les véhicules qui font la file à la clinique de dépistage mobile du Colisée Jean-Béliveau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Depuis l’appel lancé par le gouvernement Legault il y a deux jours, l’achalandage des cliniques de dépistage a bondi au Québec.

Beaucoup d'enfants sont présents à l'intérieur des véhicules. On sait que des dizaines d'écoles du Québec ont signalé la présence de cas de COVID-19 dans leurs murs depuis la rentrée. Ce qui oblige beaucoup de parents et de famille à passer un test de dépistage.

À Longueuil, plus de 550 personnes ont été testées mercredi et les responsables s’attendent à en recevoir autant sinon plus au cours de la journée.

Lorsque la clinique aura atteint sa capacité maximale, on redirigera les gens vers d’autres cliniques de dépistage.

On est encore là demain au Colisée Jean-Béliveau. Ce matin on est en planification pour la semaine prochaine en vue d’augmenter notre offre. Mélanie Malenfant, porte-parole du CISSS de la Montérégie-Est

L’augmentation soutenue des cas de COVID-19 ces dernières semaines au Québec et la mise en état de préalerte (code jaune) de huit régions dans la province par la santé publique ont incité de nombreux citoyens à subir un test de dépistage en raison de la présence de symptômes, de contacts avec une personne infectée ou encore simplement pour se rassurer.

La santé publique fait tout ce qu'elle peut, assure Legault

Questionné par les journalistes jeudi sur les longues heures d'attente que doivent affronter les Québécois qui désirent se faire tester, le premier ministre Legault a expliqué que les autorités sanitaires réalisent actuellement plus de 25 000 tests par jour, ce qui est beaucoup.

Par million d’habitants, on est la province qui en fait le plus. Le défi qu’on eu dans les dernières semaines, c’est que ce n’est plus seulement à Montréal, c’est aussi en Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent, beaucoup à Québec, on est en train d’ajuster la capacité comme tout le monde le fait dans les autres provinces et les autres pays , a relativisé le premier ministre.