Recherches en cours pour deux jeunes disparus près de l’Île-du-Prince-Édouard

Trois garçons de 17 ans de la région ont pris la mer à bord d’un doris, un bateau à rames, la nuit dernière, explique le maire d’Alberton, David Gordon.

Ils ont fait naufrage près de Fox Island.

L’un des jeunes a regagné la terre ferme sans encombre et a ensuite appelé le 911, selon le lieutenant-commandant Brian Owens, de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique), des Forces armées canadiennes.

L'appel à l'aide a été lancé aux autorités vers 21 h 30 mercredi, et un hélicoptère Cormorant des Forces armées canadiennes est arrivé sur les lieux en moins de 40 minutes.

Un hélicoptère Cormorant et un avion Hercules des Forces armées canadiennes, des navires de la Garde côtière canadienne et des dizaines bateaux de la région participent aux recherches. Sur terre, des pompiers et d'autres secouristes passent la côte au peigne fin au sud de Northport.

Des véhicules de secours dépêchés sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Nous continuons à fouiller la région avec l'espoir de trouver ces deux jeunes individus , a déclaré M. Owens.

Avec un peu de chance, ils ont réussi à atteindre la côte. Nous allons continuer les recherches jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose ou que des preuves indiquent une autre direction , a-t-il poursuivi.

Le Centre communautaire de Northport est ouvert pour accueillir les secouristes qui prennent une pause. Les résidents sont invités à faire des dons de nourriture et de boissons.

