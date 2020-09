Des agriculteurs s'opposent à un projet de développement dans l'Okanagan

Mardi, ils étaient une trentaine rue Main, à Penticton, pour exprimer leur opposition au projet du promoteur Canadian Horizons, qu'ils décrivent comme étant un mégadéveloppement de 320 logements sur un terrain agricole de 160 acres.

L'entreprise a acheté le terrain en 2005, et sa proposition de rezonage est affichée en ligne depuis 2014. Or, il y a quelques mois, elle a fait part de ses plans aux habitants de la région dans le but d'obtenir leur avis.

Le vigneron John Bilodeau s'oppose à la construction d'un projet d'habitations à Namarata Bench. Photo : Offerte par Gjöa Taylor

L’un des organisateurs de la manifestation, le vigneron John Bilodeau, soutient que de nombreux résidents de Penticton n'étaient pas au courant du projet d'habitations jusqu'à récemment.

L'une de nos plus grandes préoccupations, nous agriculteurs, c'est que cela va changer tout le caractère de cette région. John Bilodeau, vigneron

M. Bilodeau craint que le complexe résidentiel n'entraîne également des problèmes de circulation dans le quartier.

Des consultations

En contactant la population, l’entreprise cherche à répondre à leurs préoccupations.

Nous allons faire de notre mieux pour faire en sorte que le développement colle bien au caractère de Naramata Bench , assure Nathan Hildebrand, le vice-président du développement de Canadian Horizons. Il n'est pas aussi imposant que certains le pensent.

La proposition de Canadian Horizons est conforme au plan communautaire adopté en 2009, indique la Ville de Penticton.

Les conseillers municipaux ont toutefois une certaine marge de manœuvre. Il s'agit d'un conseil municipal qui a été élu pour écouter le public , soutient Blake Laven, le directeur des services de développement de la municipalité.

Le conseil municipal tiendra une audience publique sur la demande de rezonage de Canadian Horizons au plus tôt en novembre.