Coups de cœur des libraires pour la journée J’achète un livre du Nouveau-Brunswick

Cette journée vise à faire découvrir les auteurs d’ici et à encourager l’achat de leurs livres dans les librairies néo-brunswickoises.

Inspirés par le succès de ce type de journée au Québec, les maisons d’édition et les libraires du Nouveau-Brunswick ont décidé de lancer cette activité.

On peut acheter un livre, sur les médias sociaux on peut simplement appuyer et dire moi j'aime beaucoup lire tel auteur, moi ce que j’adore c’est la poésie [...] Toute manifestation de soutien et d’envie de découverte est la bienvenue.

Marie Cadieux, directrice générale de la maison d’édition Bouton d’or Acadie