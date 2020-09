Une clinique de santé cardiaque verra le jour dans l’ancien buffet Le Sieur de Laviolette

Une initiative du Dr Ying Tung Sia, le Centre cardiovasculaire de la Mauricie ouvre ses portes sur le boulevard Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières, là où se trouvait auparavant le buffet Le Sieur de Laviolette, fermé en 2018.

13 cardiologues et 2 infirmières pourront recevoir 250 patients par jour.

La maladie coronarienne, c'est une maladie qui tue, une maladie qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on peut traiter, a illustré le Dr Sia. [Avec la clinique], ça va être un accès beaucoup plus facile : tous nos cardiologues sont ici, ensemble. On peut voir des patients et effectuer des tests diagnostiques à l'extérieur de l'hôpital beaucoup plus rapidement.

En plus d’offrir un service d’évaluation et de traitement, le centre participera à des projets de recherches cliniques au Canada et aux États-Unis.

Avec les informations de Jacob Côté.