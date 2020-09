Les régies de la santé compileront les cas de COVID-19 dans les écoles de la C.-B.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, annonce la création d’un site web regroupant les données concernant les cas de COVID-19 dans les écoles de la province. Une semaine après le retour en classe des élèves, une école a recensé un cas de la maladie et des personnes qui fréquentent six autres écoles ont été exposées à une personne infectée.

L’École secondaire Stanley Humphries à Castlegar a enregistré son premier cas de COVID-19. Cinq écoles de Surrey et une de Delta ont pour leur part indiqué qu'une ou des personnes qui les fréquentent ont été exposées à une personne infectée.

Le protocole à suivre peut varier d’un cas à l’autre, souligne le directeur général de la commission scolaire de Surrey, Jordan Tinney.

Au niveau de l’école, notre travail est d’identifier qui aurait pu être en contact étroit avec la personne qui a été déclarée positive , explique-t-il.

En cas d’exposition, tous les élèves ne sont pas nécessairement renvoyés à la maison. La régie de la santé détermine plutôt si les personnes exposées doivent s'isoler ou simplement surveiller leurs symptômes.

Dans tous les cas, les parents et la communauté de l’école sont avertis, sans toutefois nommer la personne atteinte ou s'il s’agit d’un membre du personnel ou d’un élève. Une lettre d'information est envoyée aux personnes concernées spécifiant si elles doivent surveiller leurs symptômes ou s’isoler.

Nous voulons aussi protéger la vie privée de tous, alors nous ne spécifions jamais s’il s’agit d’un élève, d’un enseignant ou d’un membre du personnel. Nous disons seulement qu’il y a eu une exposition , assure Jordan Tinney.

Les informations en ligne

Les différentes régies de la santé indiquent déjà les informations sur les cas d'exposition ou d'infection dans leurs écoles sur leur site web.

L’information est disponible auprès de la régie de la santé du Fraser alors que les autres régies devraient lui emboîter le pas incessamment, indique le ministre de la Santé, Adrian Dix.

On va informer tout le monde aussi, mais surtout les gens qui ont des enfants dans ces écoles en particulier et on va avoir des sites Internet qui vont donner des renseignements à tout le monde , dit-il.

Le Conseil scolaire francophone (CSF) assure de son côté qu’aucun cas de COVID-19 n’a encore été confirmé au sein de ces élèves ou de son personnel.