Une première école ferme ses portes en Ontario en raison d’une éclosion de COVID-19

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, le porte-parole du conseil scolaire du district de Renfrew, Jonathan Laderoute, a déclaré que la fermeture resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

La décision a été prise peu de temps après la confirmation d'un troisième cas plus tôt dans la journée, liée à deux cas précédents , explique-t-il. L'école ne rouvrira qu'avec l'approbation de la santé publique .

La décision de fermer l’établissement scolaire vient du médecin hygiéniste par intérim du comté, a indiqué M. Laderoute.

L'école secondaire Fellowes de Pembroke compte environ 700 étudiants et 55 membres du personnel.

Le conseil scolaire a déclaré que les cours seront maintenus en ligne et a invité les élèves à consulter leur boîte courriel pour obtenir les instructions de leurs enseignants.

Le bien-être et la sécurité de nos étudiants et de notre personnel sont la priorité absolue pendant cette période de pandémie et le district continuera à soutenir le personnel de santé publique de toutes les manières possibles pendant qu'il continue à enquêter , a écrit M. Laderoute.

Avec les informations de Sara Jabakhanji de CBC