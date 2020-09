Le Festival Edmonton Chante se réinvente

Le festival francophone, qui met en vedette des artistes de la chanson, se tiendra les 26 et 27 septembre dans la capitale albertaine.

Les artistes Isabelle La Wonderful, Renelle Roy et 2 Moods, Girlz with Guitarz, Sympa César, Paul Cournoyer et l'artiste country Jake Mathews se partageront la scène.

J'ai bien hâte de faire partie du spectacle et du festival et de retourner sur un stage avec des musiciens, jouer de la musique et être capable d'établir cette connexion avec les gens qui seront là aussi , dit Jake Matthews.

En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, le public devra assister aux spectacles depuis leurs véhicules dans le stationnement du centre commercial Bonnie Doon.

Il doit avoir un numéro de plaque d'immatriculation et on va s’assurer que les gens viennent tous de la même adresse , dit Magalie Bergeron, directrice générale de l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) régionale d'Edmonton.

Le deuxième volet de l'événement sera diffusé en ligne sur les pages Facebook et YouTube du festival.

Habituellement, il y a quand même des artistes de l'Est qui viennent au Festival Edmonton Chante. On a fait affaire avec le studio d'enregistrement studio Wild à Saint-Zénon au Québec où on a fait venir nos artistes invités et préparé quelque chose d'exceptionnel pour vous, explique Magalie Bergeron.

On s'entend qu'Internet n'a pas de frontière, donc on avait la possibilité maintenant de présenter le festival à un plus grand nombre de personnes. Magalie Bergeron, directrice de l'ACFA régionale d'Edmonton

Les artistes Ludovick Bourgeois, La légende de Calamity Jane, Pierre Guitard, Stéphanie Bédard et Corneille prendront l'affiche sans mettre le pied en Alberta et se livreront également dans des entrevues.

Ça va être un bon moment quand même, c'est juste une nouvelle façon de célébrer la musique, dit Magalie Bergeron.

Avec les informations de Danielle Kadjo