Ottawa critiqué pour son manque de transparence dans le dossier du sixième pont

Le gouvernement fédéral a été la cible de critiques pour son manque de transparence après avoir gardé secrète sa plus récente étude sur un sixième pont entre Ottawa et Gatineau.

La publication des principales conclusions de ce rapport par Radio-Canada mercredi matin a relancé le débat entourant le projet d’un sixième pont dans la région de la capitale nationale.

Selon ce rapport d’expert qui a été tenu secret, le meilleur tracé pour le nouveau pont passerait par l’île Kettle et coûterait 1,8 milliard de dollars, soit 300 millions de moins que les deux autres tracés à l’étude qui sont situés plus à l’est.

Le conseiller municipal d’Ottawa Mathieu Fleury a dénoncé le fait que le gouvernement fédéral n’ait pas partagé le document avec les élus municipaux, même si ces derniers sont au coeur des débats sur l’avenir du transport dans la région.

C’est surprenant qu’on ne soit pas plus ouvert , a réagi M. Fleury sur les ondes de Sur le vif, mercredi après-midi.

Il a ajouté qu’il trouvait que la situation était bizarre et qu’il allait poursuivre ses démarches pour obtenir le rapport qui a été produit pour le compte de Services publics et approvisionnement Canada (SPAC). En tant que politiciens, en l’absence d’information complète, on ne peut pas prendre de bonnes décisions , a-t-il fait remarquer.

Questionnée sur la décision de SPACServices publics et approvisionnement Canada de ne pas rendre public le rapport sur le sixième pont, la porte-parole Michèle LaRose a soutenu que le document avait été commandé pour éclairer le travail interne du ministère. Le rapport produit par la firme WSP a coûté 1,4 million de dollars.

En attente d'une proposition

Pour M. Fleury, qui aussi est membre du comité des transports de la Ville d’Ottawa, il est temps que le gouvernement fédéral propose un projet concret de sixième lien. Il croit qu’il devra encore y avoir un débat sur la circulation des voitures sur un futur pont, mais qu’un consensus se dégage en faveur d’un projet qui répondrait aux besoins en matière de transport en commun, de transport actif et de transport des marchandises.

Les gens en ont marre des études, ils veulent voir une proposition Mathieu Fleury, conseiller de Rideau-Vanier

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin a affirmé pour sa part qu’il demeure opposé à un nouveau pont. À ses yeux, il est impensable de se pencher sur un tel chantier alors qu’un projet majeur de transport en commun dans l’ouest de sa ville est encore en développement.

La concurrence entre les deux projets est malsaine. Pour moi, la priorité, elle reste claire, c’est le tramway à l’ouest , a déclaré M. Pedneaud-Jobin.

Le député libéral de Gatineau, Steven MacKinnon, a rétorqué qu’il ne sert à rien d’opposer le projet d’un nouveau pont aux efforts d’accroître le transport en commun dans la région.

Une chose sur laquelle on ne parle jamais assez, ce sont les options et les possibilités qu’offre un sixième lien en matière de transport en commun , a-t-il assuré, en entrevue avec Radio-Canada. Nous pouvons envisager de nouvelles lignes express venant du secteur est, Masson-Angers, Buckingham, Templeton, qui peuvent réduire le temps de transport vers les centres-villes .

Services publics et approvisionnement Canada a annoncé cette semaine qu’une étude sur la circulation interprovinciale, prévue cette année, a été retardée à cause de l’impact de la pandémie sur les mouvements entre les deux villes. Ce retard dans la compilation des données pourrait ralentir le gouvernement fédéral dans son effort pour développer le projet du nouveau pont.

Avec les informations de Nathalie Tremblay