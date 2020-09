Un nouveau DG pour Uashat mak Mani-utenam

Le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam accueillera un nouveau directeur général. Gilbert Dominique, originaire de Mashteuiatsh et ancien chef de la communauté, commencera son mandat le 13 octobre.

Gilbert Dominique a travaillé pendant une quinzaine d’années au conseil de bande de Mashteuiatsh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a aussi œuvré en politique pendant 17 ans, dont 11 en tant que chef de sa communauté. Il a été battu en 2017 par le chef actuel, Clifford Moar.

Gilbert Dominique n’est toutefois pas étranger à la communauté de Uashat mak Mani-utenam puisqu’il a étudié au cégep de Sept-Îles au début des années 1980.

En 84-85, j’ai eu l’occasion d’étudier au cégep de Sept-Îles. Je connais assez bien le milieu et la population. Je connais aussi l’envergure de leurs défis et les grands besoins de la communauté sur le plan social et le plan économique. Pour moi, ce n’est pas du nouveau.

Du pain sur la planche

Le nouveau directeur général a plusieurs objectifs pour son mandat. D’une part, il souhaite accompagner les différents secteurs administratifs de la communauté pour assurer des services de qualité à la population.

Dans le contexte financier qu’on connaît partout au pays, c’est une très grande responsabilité. Gilbert Dominique, nouveau directeur général du Uashat mak Mani-utenam

Il devra aussi former une personne pour prendre la relève à la direction générale lorsque son mandat, d’une durée de trois ans, prendra fin.

L’autre mandat qu’on m’a confié, c’est d’accompagner une ressource pour la développer et qu’elle puisse prendre le relais comme directeur général.

Gilbert Dominique succède à Normand Côté, qui a occupé les fonctions de directeur général par intérim au cours des trois dernières années.