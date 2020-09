Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec vient d'émettre de nouvelles consignes aux directions d'école.

On peut lire qu'en présence d’au moins un symptôme, il est recommandé de garder l'enfant à la maison pour observation. Cette consigne s'applique pour la toux, la nausée ou la fièvre.

Pour un nez qui coule ou un nez bouché, il faut dorénavant que ces symptômes soient associés à un autre symptôme pour justifier le retrait d'un enfant de son milieu scolaire.

Julie Joseph est mère de neuf enfants. Son fils de 12 ans, Mathias, a été retiré de l'école, parce qu'il présentait des symptômes d'écoulement nasal et de toux.

La mère de famille estime pour sa part qu'il a seulement un nez qui coule. Elle plaide pour un assouplissement des règles.

Je crois que ces règles-là sont exagérées parce qu'on n'a plus le droit d'avoir un rhume, on n'a plus le droit d'avoir des allergies, on n'a plus le droit d'avoir une grippe. Donc, c'est sûr que ça devient compliqué. Pour les parents, c'est un casse-tête , soutient Mme Joseph.

Le centre de services scolaires du Chemin-du-Roy n'était pas disponible pour une entrevue. Par courriel, les autorités scolaires se disent conscientes des contraintes pour les parents, tout en réitérant la responsabilité de faire appliquer les recommandations de la santé publique.

Pour sa part, le centre de services scolaires de l'Énergie estime que l'outil d'autoévaluation des symptômes, mis en ligne par Québec, demeure la référence pour les parents et les directions d'école.

D'après les informations de Marie-Ève Trudel