Le prix et la date de sortie de la PS5 enfin dévoilés

Un peu plus d'une semaine après que Microsoft a annoncé le prix officiel de ses consoles nouvelle génération , Sony a enfin dévoilé celui de la PS5 et sa petite soeur, la PS5 Édition numérique .

Après des mois, voire des années à faire languir les adeptes de jeux vidéo, Sony a enfin dévoilé les informations que tout le monde attendait sur la PS5.

Dans une conférence en ligne de 40 minutes, où Sony a montré de nouveaux détails sur les jeux qui doivent sortir bientôt, l'entreprise a affiché brièvement le prix des deux consoles qui feront compétition à la Xbox Series X et la Xbox Series S.

La PS5 intégrale, c'est-à-dire avec lecteur CD et puissance maximale, se détaillera à environ 660 $ CA (499,99 $ US), alors que la PS5 Édition numérique sera disponible au prix de 527 $ CA (399 $ US). Les deux consoles seront mises en vente le 12 novembre prochain au Canada.

Cette palette de prix est comparable à celle annoncée par Microsoft le 8 septembre dernier. L'entreprise offrira la Xbox Series S, sans lecteur CD et 60 % plus petite que sa grande soeur, pour 395 $ CA (299,99 $ US). Le prix de la console la plus complète, la Xbox Series X, n'a pas été officiellement dévoilé, mais plusieurs sites spécialisés s'entendent pour dire qu'il oscillera autour de 660 $ CA (499,99 $ US).

Sans surprise, l'éternelle guerre des consoles se poursuit donc avec des prix similaires, mais Sony ET Microsoft semblent tout de même emprunter des chemins différents à d'autres égards. On sait déjà que la Xbox Series X (et S) seront rétrocompatibles avec tous les jeux sortis sur Xbox depuis sa première incarnation.

Au déplaisir des adeptes de PlayStation, on a appris aujourd'hui que la PS5 ne serait pas rétrocompatible avec les trois premières générations.Toutefois, les personnes abonnées à PS Plus pourront avoir accès à un catalogue de jeux cultes de la PS4 avec l'option PSlayStation Plus Collection.