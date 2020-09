Le drapeau franco-ontarien devient un emblème officiel de l'Ontario

Ce n'est pas un hasard si l'adoption du projet de loi survient quelques jours avant la journée des Franco-Ontariens; le parti progressiste-conservateur s'est assuré de repousser sa troisième lecture pour que le projet de loi reçoive la sanction royale autour du 25 septembre.

Aucun député n'a voté contre le projet de loi de la députée Kusendova.

Il [le drapeau] illustre notre engagement à reconnaître la langue et riche culture des francophones qui vivent dans notre pays. Natalia Kusendova, députée conservatrice

La députée conservatrice Natalia Kusendova, lors de la troisième lecture de son projet de loi à Queen's Park. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Le drapeau franco-ontarien rejoint ainsi le pin blanc, l'améthyste, le tartan, le trille à grandes fleurs et le huard à titre d'emblèmes officiels de la province.

Cette loi symbolise les grandes avancées de notre gouvernement pour promouvoir et bâtir des relations encore meilleures avec la communauté franco-ontarienne. En reconnaissant les symboles des francophones de l'Ontario, nous faisons plus que simplement pointer un drapeau et dire qu'il a une légitimité provinciale , a souligné Natalia Kusendova, en Chambre à Queen's Park.

Un geste symbolique avant tout

Même si elle a appuyé le projet de loi, la députée francophone Amanda Simard ne considère pas qu'il s'agit d'une avancée majeure. Ce serait le fun de pas juste avoir les bonbons de fond de sacoche à matante une fois de temps en temps , s'est-elle exprimé sur Twitter. Elle continue de blâmer le gouvernement Ford pour son inaction dans les dossiers importants en francophonie.

Si on pense que ça va défaire toutes les attaques qu’on nous a faites. Je ne pense pas que c’est ça qui va nous faire oublier les deux dernières années. Amanda Simard, députée libérale

Amanda Simard croit d'ailleurs que l'Université de l'Ontario français a été la seule avancée importante des dernières années, mais elle considère que la création de la nouvelle institution d'enseignement a été forcée par le fédéral .

Le drapeau franco-ontarien flotte devant l'hôtel de ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Camille Feireisen

Un point de vue qui trouve écho auprès du porte-parole de l'opposition en matière de francophonie, Guy Bourgouin.

C'est certain que le symbole est bienvenu. Mais moi, je parle aux Franco-Ontariens et ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'action concrète. Ils sont tannés de se contenter des miettes , a expliqué le député.