COVID-19 : deux restaurants de Matane ferment par mesure préventive

La responsable du Bistro du Capitaine, Nancy Arseneault, explique que l'annonce des nouveaux cas de COVID-19 a semé l'inquiétude au sein de son équipe, tout comme la décision des autorités de faire passer le Bas-Saint-Laurent au palier jaune de préalerte.

Les huit employés du bistro ont donc pris rendez-vous afin de passer un test de dépistage à la COVID-19 dans les prochains jours.

La microbrasserie La Fabrique a annoncé mercredi une fermeture préventive de trois jours. Photo : Radio-Canada

Par prévention pour la clientèle et nos employés, on a décidé d'aller passer des tests. Avec l'annonce d'hier, on est peut-être un peu plus peureux, et on a décidé de faire ça pour le bien-être et la sécurité de tout le monde , explique Mme Arseneault.

Elle précise toutefois qu'aucun membre du personnel ne présente de symptômes du virus. Le bistro devrait rouvrir après le 22 septembre, si tous les résultats sont négatifs.

Ça va dépendre aussi de la clientèle. On était ouvert ce midi et on n'a eu aucun client, donc je crois que les clients aussi ont besoin de se faire rassurer. Nancy Arseneault, responsable du Bistro du Capitaine

La responsable espère ainsi que le Bas-Saint-Laurent ne passera pas au palier d'alerte orange (alerte modérée), afin d'éviter que les restrictions imposées aux restaurateurs ne soient renforcées.

Déjà là, on trouve ça difficile. On est à moins de 50 % de notre capacité, et ils parlent de réduire encore. C'est sûr qu'on n'aura pas le choix de fermer. À 26 places, si ça diminue, on ne sera même pas capables d'arriver , souligne-t-elle.

Système d'alertes régionales et d'intervention graduelles à 4 paliers Photo : Gouvernement du Québec

De son côté, la microbrasserie La Fabrique a indiqué mercredi qu'elle fermait ses portes pour trois jours, afin de permettre à tous les employés de passer un test de dépistage.

Le Bas-Saint-Laurent a dépassé mercredi le cap des 200 cas de COVID-19. Mardi, la région comptait 120 cas actifs de la maladie, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.