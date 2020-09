Ville de Gatineau : seulement cinq spectacles à La Basoche d'ici janvier 2021

La Ville de Gatineau a indiqué que ces cinq représentations, dont les dates demeurent à confirmer, auront lieu en présentiel, mais « en mode distanciation physique ».

Les spectacles qui auront lieu cet automne à La Basoche : Mehdi Cayenne

Yao

Vie et mort d'un char boiteux de Stéphane Guertin

Il était une fois... Félix! de Stéphan Côté

Le spectacle jeunesse Ma petite boule d'amour

En ce qui concerne les autres rendez-vous prévus dans la salle du secteur Aylmer (soit les prestations de Mathieu Lippé, Ilam, Phil G. Smith, Papagroove et Désirée), le diffuseur a indiqué qu'il « tente de les reporter dans sa prochaine programmation », c'est-à-dire celle de 2021. Cette déclaration s'applique également à l'ensemble des représentations qui devaient avoir lieu cet automne à la salle Jean-Despréz (dont celles de Justin Boulet et de Pascale Picard), au Théâtre de l'Île (les pièces Dans le bleu et Théâtre de chambre) et à l'Espace René-Provost.

Dans son communiqué, la Ville précise aussi que les détenteurs de billets seront contactés par courriel prochainement et que les billets déjà achetés pourront être honorés lorsqu'une nouvelle date de spectacle sera fixée.

En ce qui a trait à la programmation prévue à compter de janvier prochain, la Ville de Gatineau entend réévaluer la situation en fonction de l'évolution de la pandémie au cours des prochains mois.