Un homme de 31 ans recherché à Sept-Îles

Il a été vu pour la dernière fois mardi après-midi, dans le secteur de la rue Père-Divet à Sept-Îles.

Sébastien Gagnon mesure 1,78 m et pèse 75 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. La Sûreté précise aussi qu’il a de nombreux tatouages sur ses mains et son cou, dont un comportant les mots bad day au-dessus de ses paupières.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait des pantalons avec des motifs camouflage et un chandail à manches courtes noir.

Les personnes qui ont aperçu Sébastien Gagnon peuvent contacter directement le 911. Les personnes qui ont des informations à son sujet peuvent contacter la centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.