Baux de villégiature : demi-victoire pour la Vallée-de-l’Or

À l’été 2019, la MRCVOMRC de la Vallée-de-l’Or implorait le gouvernement de revoir sa nouvelle règlementation, qui fixait à 31 000 $ la valeur d’un bail de villégiature à Val-d’Or, comparativement à 12 000 $ pour le secteur de Rouyn-Noranda.

Le ministère des Ressources naturelles a finalement révisé sa position et la valeur de référence pour le secteur de Val-d’Or se chiffre désormais à 16 000 $, ce qui réjouit le préfet Martin Ferron.

On parle d’une baisse importante qui était demandée par les associations représentant les villégiateurs, lance-t-il. On est bien contents que le gouvernement nous ait écoutés.

Ceci dit, la MRC de la Vallée-de-l’Or déplore toujours la formule utilisée par le ministère pour fixer la valeur de référence des baux de villégiature. Les élus estiment que l’utilisation de la valeur foncière du terrain serait plus équitable pour tous.