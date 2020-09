Les Jeux d'été du Canada prévus à Niagara en 2021 sont reportés d'un an

Les Jeux d'été du Canada ne se tiendront pas comme prévu à Niagara au mois d'août 2021. Le Conseil des Jeux du Canada et la Société hôtesse des Jeux de 2021 ont décidé, mercredi, de reporter l'édition à l'été 2022 en raison de la pandémie.

La décision a été prise à la suite de consultations auprès de la région de Niagara, la province de l’Ontario et le gouvernement fédéral, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Initialement, les Jeux devaient se tenir du 6 au 21 août 2021 à Niagara, mais en raison des constantes préoccupations de santé publique liées à la pandémie du nouveau coronavirus, ils sont reportés à l’été 2022 , indique-t-on.

Selon toute probabilité, nous n’aurions pas pu accueillir les Jeux d’été du Canada 2021, ni les compétitions sportives, ni les événements culturels selon notre vision. En reportant les Jeux à l’été 2022, nous souhaitons offrir aux participants une expérience complète des Jeux et, à la région, la chance de réaliser le plein potentiel que présente l’occasion d’accueillir le plus important événement multisports au Canada , affirme Doug Hamilton, président du Conseil d’administration de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada 2021.

Aucune décision n’a été prise quant aux nouvelles dates des Jeux d’été du Canada à Niagara.