Les incendies en Californie sont très effrayants, dit une Manitobaine qui les vit de près

Selon Danielle Gaudry, les conséquences des feux de cette année sont particulièrement déplorables. C’est vraiment incroyable! On est sur la baie de San Francisco en plein centre urbain, on est un peu entouré de feu, et la qualité de l’air est très très mauvaise , dit-elle.

La mère de famille raconte que ses quatre jeunes enfants et elle sont pris à la maison , car les autorités recommandent de ne sortir de chez soi que si c’est vraiment nécessaire.

Ce n’est pas possible d’aller dehors […] même pour nous qui n’avons pas de troubles respiratoires. C’est vraiment dangereux et s’il faut absolument sortir, il faut mettre un masque , explique Mme Gaudry.

Danielle Gaudry est chef d'orchestre, professeure de musique et détentrice d'un doctorat en musique. Photo : Danielle Gaudry/Facebook

Elle ajoute que la mauvaise qualité de l’air se ressent jusque dans les maisons.

Ce n’est pas facile , lance-t-elle, précisant qu’elle a quatre purificateurs d’air dans sa maison, ce qui n’est pas le cas pour tous les habitants de la région.

Selon Mme Gaudry, les incendies sont un nouveau coup dur pour la population, qui vit dans la crainte depuis le début de l’année en raison, entre autres, de la pandémie de COVID-19. Les gens commencent à perdre le moral et l’on espère que l’année 2020 ne nous réservera plus de nouvelles surprises , dit-elle.

Selon la Franco-Manitobaine, les incendies sont un nouveau coup dur pour la population qui devait déjà faire face à la pandémie. Photo : Associated Press / Noah Berger

Conscience écologique

Danielle Gaudry espère également que les images des flammes et les fumées qui s’en dégagent contribueront à sensibiliser les dirigeants aux conséquences du changement climatique et qu’ils mettront en place des mesures pour éviter le pire.

La situation des incendies empire d’année en année, c’est vraiment effrayant , dit-elle.

Les incendies en Californie ont détruit plus de 2 millions d’hectares, entraîné la mort d'au moins 35 personnes depuis le début de l’été, dont 27 dans la semaine, et contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.