Time for time, un spectacle de danse qui combine improvisation et désirs profonds

La compagnie de danse Marie Chouinard présente de jeudi à samedi Time for time, une performance participative de danse par vidéoconférence. Au cours des représentations, qui sont échelonnées sur trois jours pour pouvoir rejoindre les spectateurs d’un bout à l’autre du globe, les danseurs vont faire des performances guidées par les souhaits du public.

Pour l'occasion, la chorégraphe Marie Chouinard invite, tour à tour, les spectateurs à révéler à l'un des danseurs un souhait, un désir profond, une aspiration intime . À partir de cette confidence, l'artiste va ensuite improviser pour le spectateur une danse d'une durée de trois minutes.

Marie Chouinard espère ainsi invoquer une transformation chez le spectateur. C’est pour appeler les forces vives, le destin, le changement à l'intérieur de la dynamique psychique du spectateur pour permettre que son souhait se réalise , explique-t-elle.

La chorégraphe affirme que sa compagnie de danse est prête à répondre aux aspirations des spectateurs, même si ce sera la première fois que les artistes s'engagent dans une telle aventure avec le public.

On s’engage dans l’inconnu, dans une aventure avec le spectateur. Marie Chouinard, directrice de la compagnie de danse Marie Chouinard

Malgré tout, elle a confiance que sa troupe ne sera pas prise au dépourvu.

Les danseurs se préparent à vider leur corps de ses blocages, à se libérer eux-mêmes. Ils affinent leurs intuitions et leur sensibilité, mais aussi leur voix , estime Marie Chouinard. Beaucoup de mouvements vont être faits avec un accompagnement vocal comme des sons, des cris et des chants , poursuit-elle.

On fait déjà un travail intuitif avec les forces du corps, avec l'intelligence du corps et avec ce qui se trouve au-delà de nous, le mystère de la vie. Les danseurs ont déjà dans cette approche-là. Ce n’est pas une danse esthétisante, mais bien une danse vécue dans le corps , insiste la chorégraphe.

Cette dernière assure d'ailleurs que ce type d'aventure avec le public pourra être incorporé dans d’autres événements au cours des prochaines années.

Une connexion singulière avec la Saskatchewan

La compagnie réginoise New Dance Horizon participera à la présentation du spectacle. Sa directrice, Robin Poitras, se dit heureuse de pouvoir collaborer à la diffusion de cette performance.

Marie Chouinard est une des grandes du monde de la danse. Au Canada, elle est au sommet de son art avec des chorégraphes comme Margie Gillis et Édouard Lock , note-t-elle.

Marie Chouinard confie que sa relation avec des institutions comme New Dance Horizon est ce qui a contribué à son succès.

Tout ça a commencé il y a 40 ans, quand j’étais moi-même soliste. Quinze ans plus tard, j’ai créé ma propre compagnie, avec une dizaine de danseurs, et aujourd'hui ce sont ces danseurs qui vont visiter [les théâtres et les autres compagnies de danse] , précise-t-elle.

L'événement de cette semaine aura lieu gratuitement, trois heures par jour, les 17, 18 et 19 septembre 2020.

La compagnie de danse Marie Chouinard demande aux spectateurs intéressés de s'inscrire sur son site web.