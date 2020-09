197 nouveaux préposés aux bénéficiaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean

On est leurs bras, leurs jambes, on parle pour eux, on les soigne, on les aide dans leur vie quotidienne. […] Ma présence est requise. On les aide tellement que ma place est là c’est sûr , raconte Sébastien Savard, qui a commencé son nouvel emploi en début de semaine au CHSLD de Roberval.

Sébastien Savard au violon Photo : Mélanie Saint-Germain

Sébastien Savard compare également le métier de préposé aux bénéficiaires à son autre métier, celui de musicien.

La musique, tu es sur un stage. La musique je la donne aux gens. C’est la même chose, mais au lieu de jouer du violon, je soigne des gens. Mon spectacle est différent, je suis dans un rôle de préposé. Sébastien Savard, préposé aux bénéficiaires et musicien

Le Robervalois avait d'abord déposé sa candidature sur le site Jecontribue.ca et ensuite, il s'était inscrit à la formation accélérée proposée par le gouvernement Legault.

Bilan de la formation

Au début de la formation, 293 personnes étaient inscrites dans la région. Parmi les nouveaux diplômés, 84 seront déployés dans les établissements du Lac-Saint-Jean et 113 au Saguenay, ce qui équivaut à un taux de réussite de 84 %.

Je suis très fière d’accueillir parmi nous des personnes dévouées et passionnées qui ont prouvé, tout au long de leur stage, qu’elles avaient à cœur d’offrir des soins de qualité et sécuritaire à nos résidents. Ce fut un tour de force que de mettre sur pied une formation accélérée dans les délais qui nous étaient impartis. Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les élèves qui ont abandonné en cours de route devront rembourser leur bourse d'études de 9 120 $. En tout, 7000 préposés ont été formés partout au Québec.

D'après des informations de Rosalie Dumais-Beaulieu.