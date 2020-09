Erin O'Toole en isolement préventif

Il se soumettra conséquemment avec les autres membres de sa famille à un test de dépistage de la maladie par mesure préventive , a annoncé le parti dans un communiqué.

Ma famille et moi allons bien, mais nous prenons la COVID-19 très au sérieux , affirme M. O’Toole, élu il y a tout juste trois semaines à la tête de l’Opposition officielle.

Aujourd’hui, c’était la première journée de retour à l’école pour mon fils Jack, mais nous allons plutôt nous faire tester et nous placer en isolement préventif pour nous conformer aux directives de la santé publique. La santé et le bien-être de ma famille et de tous les Canadiens est ma priorité.

Erin O'Toole par voie de communiqué