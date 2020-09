Le barrage d’un chemin forestier est levé au sud de Kitcisakik

Les manifestants ont levé mardi soir le campement qu’ils avaient érigé dimanche soir pour bloquer l’accès à un chemin forestier. La famille d’Edmond Brazeau et Adrienne Anichinapeo voulait ainsi protester contre des coupes forestières qui ont détruit des lignes de trappe et de piégeage.

Edmond Brazeau, de la communauté de Kitcisakik (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les manifestants ont pu rencontrer une représentante du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, mardi, pour faire valoir leurs doléances.

On n’est pas complètement satisfaits de la rencontre, mais on va vivre avec, souligne Edmond Brazeau. On a pu leur montrer les coupes qui ont été faites et qui n’étaient pas autorisées dans nos ententes. Ils sont supposés intervenir et nous envoyer un rapport. On espère que la compagnie [Louisiana Pacific] va écoper d’amendes. Ça ne se peut pas que le ministère ne fasse rien.

Edmond Brazeau aurait bien aimé recevoir la visite du ministre Pierre Dufour, mais il demeure convaincu que la démarche des derniers jours a valu le coup.