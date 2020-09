Intercar réduit de moitié ses liaisons entre Baie-Comeau et Québec

La compagnie Intercar réduit le nombre de voyages proposés entre Baie-Comeau et Québec . Sa liaison entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pourrait toutefois reprendre bientôt.

Dès vendredi, seulement deux voyages par semaine, plutôt que quatre, seront proposés sur cette liaison, indique le président et propriétaire de la compagnie, Hugo Gilbert.

M. Gilbert explique que cette décision a été prise pour des raisons économiques. Il constate que la demande est moins grande pour les voyages par autocar, une situation qu'il attribue au contexte de la pandémie.

Il ne prévoit d'ailleurs pas de retour à court terme du transport en autocar entre Baie-Comeau et Sept-Îles si cette liaison ne peut bénéficier de subventions gouvernementales.

Il faut s’assurer qu’il y ait un nombre de personnes suffisant. Par exemple, sur Québec—Baie-Comeau, on était à quatre allers-retours par semaine. À partir de vendredi on tombe à deux, parce que ce qu’on voit des voyageurs, c’est qu’il n’y pas une relance pour faire vivre quatre allers-retours par semaine sur la Côte-Nord , justifie M. Gilbert.

Reprise du service en Minganie?

Toutefois, le service de transport interurbain par autocar entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pourrait reprendre bientôt, indique-t-il, puisque cette liaison pourrait à nouveau être admissible au programme d’aide en transport collectif octroyé par le ministère des Transports.

Cette aide financière permettrait d’envisager la reprise du service plus sérieusement, selon Hugo Gilbert.

Dans les prochains jours, on aura la confirmation écrite des fonctionnaires du ministère, mais déjà là, on planche pour voir la date entre autres pour cette liaison-là, entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles , indique-t-il.

La liaison entre Sept-Îles et la Minganie est suspendue depuis le début de la pandémie, il y a près de six mois.