Des Autochtones dénoncent des messages dommageables concernant la communauté LGBTQ+

Dans le livret intitulé Freedom from Destructive Spirits (Se libérer des esprits destructeurs), on peut lire Ces esprits impurs peuvent causer toutes sortes de péchés sexuels tels que l’homosexualité, les perversions et la luxure.

Cette impureté est le résultat d’une rébellion dans le cœur de l’homme. Dieu déteste ce genre d’impureté et la punira.

Les ressources de soutien psychologique présentées sur le site web du camp de Beaver Lake, géré par Northern Youth Programs, font référence à l'homosexualité comme un péché que Dieu punira. Photo : beaverlakecamp.org

Dans une déclaration à CBC News, Northern Youth Programs se défend en affirmant que son message aux jeunes LGBTQ+ est Nous t’aimons tel que tu es. Tout comme Dieu. Tu es une personne unique .

Lorsqu’on lui a demandé de préciser comment les documents sur les esprits impurs et la punition de Dieu respectent le message selon lequel Dieu aime tout le monde, le PDGprésident-directeur général de Northern Youth Programs, Norman Miller, a déclaré : Nous soutenons et aimons ceux qui choisissent de commettre des péchés, et Dieu aussi .

Northern Youth Programs se définit comme une organisation mennonite conservatrice avec la vision que des disciples de Jésus-Christ seront formés dans chaque communauté autochtone au Canada .

L’organisation a fermé son dernier pensionnat, Stirland Lake, en 1991, et gère aujourd’hui des camps bibliques, des retraites et des services de counselling à Dryden, dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Des missionnaires américains associés au groupe se rendent souvent en avion dans des Premières Nations du Grand Nord de la province. Ça été le cas notamment après une crise du suicide dans la Première Nation de Wapekeka en 2017.

Mais les enseignements conservateurs de la Bible sur l’homosexualité pourraient contribuer à la crise du suicide dans les Premières Nations du Nord de l’Ontario, plutôt que de l’atténuer, selon des jeunes LGBTQ+ qui connaissent bien les pressions des enseignements chrétiens évangéliques.

C’est vraiment un sujet difficile à aborder, surtout si vous êtes jeune a déclaré Janine Frogg, 22 ans, de la Première Nation Wapekeka, une petite communauté d’environ 400 habitants située à environ 500 kilomètres au nord de Dryden.

J’ai entendu dire que les gens disaient que Dieu n’acceptait pas les homosexuels et je pense que c’est ce qui cause beaucoup de pression et de traumatismes. Janine Frogg

Janine Frogg, qui a grandi à Sioux Lookout, a déclaré que sa famille l’avait soutenue lorsqu’elle a révélé son homosexualité il y a environ un an et demi.

Nos communautés du Grand Nord suivent davantage l’église, c’est de là que vient toute la pression, je pense, cette homophobie , dit-elle.

Melody McKiver, une membre de la Première Nation du Lac Seul qui se définit elle-même comme bispirituelle, affirme elle aussi que l’homophobie et la transphobie ont des effets dévastateurs dans les Premières Nations isolées du Nord de l’Ontario.

Melody McKiver affirme que les communautés autochtones ont la capacité d'être plus aimantes envers les personnes LGBT. Photo : John Paillé

Mme McKiver, qui travaille auprès des jeunes, a remarqué que les opinions anti-LGBTQ+ semblent être beaucoup plus répandues dans les régions rurales et éloignées.

C’est le genre de pression qui peut avoir des conséquences tragiques, a déclaré Ashley Bach, amie de Janine Frogg et membre du conseil des jeunes de la Nation Nishnawbe Aski (NAN).

J’étais en famille d’accueil dans l’Ouest, dans une famille non autochtone, et je suis passée par des groupes religieux [similaires], et c’était horrible , a déclaré Ashley Bach, 26 ans, bisexuelle et bispirituelle de la Première Nation Mishkeegogamang.

J’ai essayé de me suicider plusieurs fois pendant cette période. Ashley Bach

Ashley Bach veut que les jeunes sachent que les choses peuvent s’améliorer .

C’est un message essentiel, car la jeune femme, qui vit et étudie à Ottawa, s’inquiète des jeunes de sa communauté qui pourraient être exposés à des enseignements comme ceux contenus dans la brochure des Northern Youth Programs.

Selon elle, les églises et organismes évangéliques doivent reconsidérer leur approche qui considère comme de la compassion de dire aux personnes LGBTQ+ que l’expression de leur sexualité est contre la volonté de Dieu.

On peut dire cela avec amour... et dans l’intention de protéger les gens de l’enfer, mais le résultat, même s’il est censé être aimant, peut être très néfaste , a déclaré Mme Bach.

Une thérapie de conversion?

L’argument présenté par le PDGprésident-directeur général de Northern Youth Programs est bien connu par Kristopher Wells, titulaire de la chaire de recherche du Canada pour la compréhension publique des jeunes des minorités sexuelles et de genre à l’Université MacEwan, en Alberta.

Dire aux personnes LGBTQ+ que l’homosexualité est un choix et un péché, c’est une tentative de nier ou de changer fondamentalement qui ils sont, affirme-t-il, et cela pourrait être interprété comme une forme de thérapie de conversion, une pratique qui est contraire à la loi en Ontario lorsqu’elle implique des mineurs.

La thérapie de conversion est toute tentative de réparer, changer ou réprimer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne , explique M. Wells.

Elle a été classée comme de la torture et est interdite par plusieurs pays dans le monde.

Kristopher Wells affirme que les thérapies de conversion devraient être bannies au Canada. Photo : Université MacEwan

Un projet de loi a été déposé à Ottawa pour interdire la thérapie de conversion au printemps dernier, mais il est mort avec la prorogation du parlement en août.

En réponse à l’allégation selon laquelle Northern Youth Programs pourrait pratiquer la thérapie de conversion, le PDGprésident-directeur général de l’organisme a déclaré : Nous ne sommes pas intéressés par le changement de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des jeunes LGBTQ+.

En 2017, Northern Youth Programs a engagé l’organisation Journey Canada, basée à Vancouver, pour sensibiliser son personnel aux réalités de la communauté LGBTQ+, ajoute Norman Miller.

Nous avons constaté que cette formation nous a permis de mieux prendre conscience des défis auxquels sont confrontés les jeunes LGBT et, par conséquent, d’accroître notre sens de la compassion.

Un examen de conscience

De nombreuses églises et certaines personnes qui pratiquent la spiritualité traditionnelle anichinabée transmettent des messages nuisibles aux jeunes LGBTQ+ et prétendent que cela est conforme aux croyances traditionnelles des Premières nations contre l’homosexualité, croit Melody McKiver.

Je conteste cela et j’aimerais voir plus d’alliés dans la communauté contester aussi , a déclaré Mme McKiver. Trop souvent, ces déclarations restent sans suite et les communautés doivent faire un examen de conscience. Nos jeunes vivent des difficultés et demandent simplement le respect.

Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Nos communautés peuvent être aimantes comme nos valeurs nous l'ont toujours enseigné.

L’homophobie, un héritage des pensionnats

Melody McKiver, qui faisait partie du comité consultatif sur les questions LGBTQ+ de la Commission de vérité et réconciliation, voit un lien entre les leçons apprises dans les pensionnats autochtones et les défis auxquels sont confrontés les jeunes LGBTQ+ dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

La ségrégation des genres dans les écoles, l’endoctrinement dans les croyances chrétiennes et la violence sexuelle dans les écoles ont laissé une marque profonde, a déclaré Mme McKiver.

Northern Youth Programs a géré plusieurs pensionnats dans le Nord-Ouest de l'Ontario, dont celui de Stirland Lake, fermé en 1991. Photo : Indian Residential Schools in Ontario/Donald J. Auger

Elle rappelle le cas de Ralph Rowe, un ancien prêtre anglican, qui a été reconnu coupable de près de 60 crimes sexuels et qui aurait agressé sexuellement jusqu’à 500 garçons dans les Premières Nations isolées du Nord.

Selon Mme McKiver, les personnes traumatisées par les abus sexuels subis dans leur enfance, que ce soit par M. Rowe ou dans les pensionnats, associent souvent la violence sexuelle à toute personne LGBTQ+ adulte.

C’est un récit vraiment préjudiciable qui assimile les personnes LGBTQ+ à des pédophiles, et je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire pour déconstruire ce stéréotype , ajoute-t-elle.

Mme McKiver demande aux gens de réfléchir à ce qu’ils souhaitent pour les membres LGBTQ+ de leur propre famille lorsqu’ils décident des services qui devraient être disponibles pour les jeunes et des personnes qui devraient les fournir.

Des dirigeants se prononcent

Le Grand conseil du traité 3, qui représente 28 Premières Nations dans le Nord de l’Ontario, a récemment annoncé un changement de sa structure de gouvernance traditionnelle, en ajoutant un conseil LGBTQ2S qui fera partie de toutes les prises de décision au sein de la nation.

Personnellement, je connais beaucoup de gens de la communauté LGBTQ+. J’ai travaillé avec eux, et je ne connais pas les réalités de leur vie , a déclaré Francis Kavanaugh, grand chef d’Ogichidaa.

Nous avons besoin d’eux dans notre gouvernance pour leur apporter leur point de vue, pour leur faire savoir que la communauté les aime et pour qu’ils ne se sentent pas exclus. Francis Kavanaugh, grand chef d’Ogichidaa

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, qui représente 49 communautés du Nord de l’Ontario, a déclaré à CBC News que les messages anti-LGBTQ+ ne seront plus tolérés sur son territoire.

Toute organisation qui travaille avec nous, qui promeut ces points de vue, n'est pas la bienvenue , a déclaré Alvin Fiddler.

Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, est lui-même père d'un enfant LGBT. Photo : CBC/Jody Porter

Mais certaines communautés au sein de la Nation Nishnawbe Aski pourraient diriger leurs fonds fédéraux vers Northern Youth Programs par le biais du programme de prévention du suicide Choose Life.

Dans le cadre de cette initiative, les Premières Nations de NANNation Nishnawbe Aski ont le pouvoir de choisir et d’engager leurs propres prestataires de services.

La Première Nation Mishkeegogamang, par exemple, a récemment annoncé un programme récréatif pour les jeunes, offert par le camp Beaver Lake, géré par Northern Youth Programs.

La Nation Nishnawbe Aski envisage de mettre en place une politique qui interdirait aux fournisseurs de services jugés homophobes d’interagir avec les jeunes des communautés qu'elle représente, affirme M. Fiddler.

En tant qu’être humain, en tant que père, nous devons soutenir nos enfants et leur montrer notre amour et notre acceptation, et ils ont besoin de savoir qu’ils font partie de la famille , a déclaré le grand chef Fiddler, lui-même parent d’un enfant LGBTQ+.

Janine Frogg et Ashley Bach se réjouissent toutes les deux des déclarations et du soutien de leurs dirigeants, même si elles affirment que davantage de travail doit être fait pour protéger tous les jeunes Autochtones contre les attitudes et les actions anti-LGBTQ+.

Elles font partie d’une communauté croissante de jeunes LGBTQ+ qui se retrouvent en ligne pour se soutenir mutuellement afin de vivre pleinement leur identité.