303 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 303 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 65 857.

C'est le nombre de nouvelles contaminations déclarées en une journée le plus élevé depuis le 30 mai (il y en avait alors eu un peu plus de 400). Ce nombre progresse depuis la fin août.

Les régions qui comptent le plus de nouveaux cas sont Montréal (97), la Capitale-Nationale (53), l'Estrie (28), l'Outaouais (25) et Laval (18).

Aussi, un décès est survenu dans les dernières 24 heures, auquel s'ajoutent 2 décès survenus entre le 9 et le 14 septembre, pour un total de 5788 décès.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 3 par rapport à la veille, avec un cumul de 130.

Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, pour un total de 26. Les prélèvements effectués le 14 septembre s'élèvent à 22 568, pour un total de 1 955 415.

Les régions de Montréal, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches sont passées mardi du code vert au jaune, soit à l'état de préalerte , selon le système de classification mis en place par le gouvernement de François Legault pour suivre l'évolution de l'épidémie. Celles de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de l’Outaouais et de Laval sont demeurées jaunes.

Les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent sont surveillées de près, a indiqué le gouvernement. Elles pourraient passer à l'orange au cours de la semaine.

En date de mardi, 16 h, le Québec comptait 16 écoles de plus où des cas positifs avec diagnostic de COVID-19 ont été recensés, pour un total de 237 établissements. Dans les réseaux public et privé, un total de 322 élèves et 88 membres du personnel ont été déclarés positifs.

Le nombre de nouvelles infections en Ontario aussi est de plus de 300, mercredi, alors que la santé publique a répertorié 315 cas et 2 décès.