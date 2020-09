De faux policiers tentent de commettre des fraudes à Terre-Neuve-et-Labrador

Certains fraudeurs soutiennent qu’ils travaillent au centre national des fraudes , que le numéro d’assurance sociale de la personne à qui ils s’adressent est compromis et qu’un policier qu’ils identifient va la rappeler, explique la GRCGendarmerie royale du Canada .

La victime reçoit ensuite l’appel de ce faux policier qui lui demande de fournir son numéro d’assurance sociale soi-disant pour mener son enquête.

La GRCGendarmerie royale du Canada à Terre-Neuve-et-Labrador rappelle que les policiers n’arrêtent pas les gens pour des affaires d’impôts ou de soldes de cartes de crédit non payés ni pour d’autres situations du genre. Les véritables policiers ne demandent pas non plus aux gens de fournir des renseignements personnels comme un numéro d’assurance sociale ou de carte de crédit.

Les fraudeurs, ajoute la GRCGendarmerie royale du Canada , semblent cibler les personnes âgées et tentent de les effrayer pour qu’elles collaborent avec eux.

La GRCGendarmerie royale du Canada conseille aux gens de prévenir les personnes âgées ou vulnérables à ce genre de fraude et de les encourager à ne jamais divulguer de tels renseignements personnels au téléphone.

Elle conseille aussi au public de signaler toute fraude au Centre antifraude du Canada. Les victimes d’une fraude devraient aussi appeler la police.