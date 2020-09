COVID-19 : 315 nouveaux cas et 2 morts en Ontario

Le nombre de nouvelles infections en Ontario remonte au-dessus de la barre des 300, mercredi, alors que la santé publique confirme 315 cas et 2 morts.

Les régions les plus touchées demeurent Ottawa (+61), Peel (+54) et Toronto (+77).

Par ailleurs, la région de York a eu 37 cas et celle de Durham, 24.

Les cas recensés mercredi portent à 45 383 le nombre total de cas en Ontario depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le nombre de cas actifs dans la province a plus que doublé en moins de trois semaines.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, souligne que 64 % des nouvelles personnes infectées, mercredi, ont moins de 40 ans. Elle se réjouit néanmoins de voir que le nombre d'hospitalisations demeure relativement stable pour l'instant.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Doug Ford a indiqué qu'il pourrait imposer de nouvelles restrictions dans les régions les plus touchées. Son attachée de presse précise toutefois qu'aucune annonce à ce sujet n'aura lieu mercredi.

Les deux décès confirmés, mercredi, par la santé publique portent à 2822 le bilan des morts depuis le début de la pandémie.

Un peu plus de 28 700 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le nombre de nouveaux cas, guérisons, morts et cas actifs, en date du 16 septembre. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

12 cas de plus dans les écoles

Le nombre d'établissements scolaires ayant au moins un cas de COVID-19 est passé de 27, mardi, à 35, mercredi.

Douze cas de plus sont confirmés, mercredi, pour un total de 41, soit 15 élèves, 18 employés et 8 individus non identifiés.

Aucune école n'a été fermée.