Nicolas Martel se lance dans la course à la mairie d’Alma

Depuis plusieurs mois, celui qui est à l’origine de l’événement Desbiens Extrême était en réflexion sur son avenir politique. Il songeait sérieusement à devenir l’adversaire de Josée Néron lors des prochaines élections municipales. Nicolas Martel souhaitait avant tout se présenter dans une ville où le poste de maire était à temps complet.

Finalement, c’est dans la capitale jeannoise qu’il briguera les suffrages. Il fera notamment la lutte à l’actuelle conseillère municipale Sylvie Beaumont. Marc Asselin n’a toujours pas précisé ses intentions pour 2021.

L'hôtel de ville d'Alma Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Mélissa Paradis

Dans une missive envoyée aux médias, Nicolas Martel indique être maintenant citoyen d’Alma, la ville où il a fait ses études secondaires et collégiales. Il y a aussi travaillé pendant près de 20 ans. Il compte lancer sa campagne le printemps prochain.

J’aime la vie en région et je veux mettre mon cœur et mon expertise à contribution pour faire rayonner le Lac-Saint-Jean à travers le Québec. Nicolas Martel, maire de Desbiens et futur candidat à la mairie d'Alma

Un nouveau maire par intérim

Nicolas Martel démissionnera du poste de maire de Desbiens qu’il occupait depuis 11 ans et passera le flambeau à l’un de ses bras droits, le conseiller municipal Claude Delisle, en décembre. Celui-ci occupera le poste de maire par intérim jusqu’aux prochaines élections municipales grâce à l’appui unanime du conseil.

Claude Delisle souhaite aussi être candidat officiel à la mairie de la petite municipalité en novembre 2021.

D’autres songent aussi à faire de même selon le conseiller municipal Gilbert Doucet.