L'ancien député de Gaspé se joint à la coopérative de transport aérien Treq

La coopérative a pour objectif d’offrir des billets d’avion à bas prix dans les régions du Québec.

Gaétan Lelièvre sera délégué régional et membre fondateur de la coopérative. Selon lui, le transport aérien est un service essentiel et une condition de base au développement d'un territoire , écrit-il dans un communiqué.

Il indique aussi qu'il représentera la coopérative ainsi que les intérêts du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine au sein de la coopérative. La formule coopérative m'apparaît depuis longtemps comme une opportunité de placer le transport aérien au service des régions et non plus les régions au service des compagnies aériennes.

Une campagne pour recruter de nouveaux membres est d'ailleurs en préparation.

La coopérative utilisera des appareils de type Q400 (archives) Photo : La Presse canadienne / Aaron Vincent Elkaim

Treq propose une flotte de type Q400 qui peut accueillir 78 places. La coopérative, lancée par le président de l'aéroport international de Mont-Tremblant, Serge Larivière, et le président de l'Hôtel Chicoutimi, Éric Larouche, sera administrée par divers élus et organismes régionaux, comme des chambres de commerce.

Gaétan Lelièvre a aussi annoncé récemment qu’il devenait président du nouveau conseil d'administration de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Cet organisme créé au printemps dernier gère les quatre nouveaux ports acquis du gouvernement fédéral par le gouvernement du Québec, soit ceux de Gros-Cacouna, de Rimouski, de Matane et de Gaspé.