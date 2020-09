Les services de garde en milieu familial de l'Estrie en grève pour la journée

Les éducatrices réclament une hausse salariale et la reconnaissance de leur travail. Elles dénoncent les lenteurs à la table de négociation.

Selon leur syndicat, les propriétaires de garderie travaillent en moyenne 50 heures par semaine pour un salaire annuel de 27 000 $.

Elles réclament un salaire de 16 $ de l'heure au gouvernement, comme ce que reçoivent les éducatrices en CPE.

Pour l'instant, ces conditions difficiles poussent plusieurs d'entre elles à abandonner la profession.

C'est le cas de la déléguée syndicale Caroline Allard, qui entend fermer sa garderie dans un an.

J'ai choisi de fermer ma garderie l'an prochain, je trouve qu'on nous en demande toujours plus, les exigences sont plus grandes et le salaire ne suit jamais. Je pense que je suis arrivée au bout de ça , explique Mme Allard.

Dès lundi, une grève générale est prévue dans toutes les régions.

Pour la présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial en Estrie, Marlène Carbonneau, ce scénario est de plus en plus probable. C'est principalement la question du salaire qui achoppe.

Les filles sont plus mobilisées que jamais. Elles n'ont plus de patience pour atteindre une reconnaissance de leur emploi. Ça fait dix ans qu'elles attendent et elles semblent dire que ça sera la bonne fois.

Elle ajoute cependant que les négociations se poursuivent avec Québec.