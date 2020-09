Voici les nouveaux balados de la rentrée de Radio-Canada OHdio

En tout, [p]lus de 20 balados et livres audios seront lancés cet automne , a annoncé par voie de communiqué Caroline Jamet, directrice générale, Radio, audio et Grand Montréal.

Informer

L’émission À la une, animée par Maxime Coutié, proposera chaque matin un condensé de l’actualité en 15 minutes. Le balado est déjà disponible sur les plateformes de Radio-Canada.

Michel C. Auger et Manon Globensky se partageront de leur côté Caucus, un balado faisant un retour hebdomadaire sur les manchettes politiques de la semaine. L’émission sera diffusée à partir du 25 septembre.

Éclairer

Pour les amoureux et amoureuses des sciences, Le guide de survie des Débrouillards explorera dès le 6 octobre les petits ou grands périls de la vie avec un regard scientifique. L’émission sera animée par Massi Mahiou et Raphaëlle Derome.

Pour l’avoir vécu, un balado donnant la parole à Anne-Marie Dussault et Marc Laurendeau, examinera à partir du 5 octobre de grands moments ayant marqué le Québec et le Canada. Les sept premiers épisodes de la série porteront sur la crise d’Octobre.

Réalisée et animée par le vulgarisateur scientifique Olivier Bernard (le Pharmachien), la série Dérives se penche dans sa première saison sur une femme retrouvée morte à la suite d’une séance de sudation. Les huit épisodes de la saison sont accessibles sur les plateformes de Radio-Canada.

Divertir

Disponible dès maintenant, Bododo : des histoires pour bien dormir fera le bonheur des parents. La série offre de courts récits pour aider les jeunes à trouver les bras de Morphée. Fanny Britt, Claudia Larochelle, Stéphanie Boulay et Stéphanie Lapointe comptent parmi les personnes ayant rédigé ces courtes histoires.

En octobre, le balado de fiction Écho viendra donnera des frissons aux adeptes de sensations fortes. Écrite par le prince du polar québécois Patrick Sénécal, la série met en vedette Céline Bonnier et Nahéma Ricci.

En plus de ces nouveautés, plusieurs balados populaires feront leur retour, dont Ma version des faits, animé par la journaliste judiciaire Isabelle Richer, et District 31 : tout le monde au poste, en ligne à partir du 18 septembre. Les plus jeunes se réjouiront également des nouveaux épisodes de L’Agent Jean, narrés par Pier-Luc Funk.