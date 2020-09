Les Hilltops de Saskatoon accueillent la première femme de leur histoire

Emmarae Dale rejoint l'équipe après une carrière incroyablement réussie au sein des Valkyries de Saskatoon comme secondeur, aidant l'organisation à remporter les tournois de la Ligue canadienne de football féminin de l'Ouest canadien (WWCFL) en 2016 et 2019, notent les Hilltops dans un communiqué de presse.

De son côté, la joueuse affirme que ce nouveau défi est enthousiasmant.

Venant des Valkyries, les choses ne seront pas très différentes sur le terrain, si ce n’est que je joue maintenant contre des hommes. Le rythme est certainement plus rapide, mais je suis excitée à l’idée de me développer comme joueuse de football. Emmarae Dale, première femme de l'équipe des Hilltops de Saskatoon

La formation saskatchewanaise n’a pas confirmé la position d’Emmarae Dale au sein de l’équipe, mais précise toutefois qu’elle jouera en défensive.

Elle a une grande rapidité, elle est forte et athlétique. Elle a une attitude formidable et personne ne travaille plus dur qu’elle , a fait savoir Jeff Yausie, coordonnateur à la défense des Hilltops.