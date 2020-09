Kapuskasing fait la promotion de son 100e anniversaire

Mardi soir, la Municipalité a procédé virtuellement au lancement du site web du 100e anniversaire et d'autres plateformes, soit une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube.

Le logo des festivités a aussi été dévoilé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La Ville a dévoilé le logo du 100e anniversaire mardi. Photo : Avec l'autorisation de la Ville de Kapuskasing

On veut donner un premier coup d'envoi pour le 100e pour créer un engouement dans la communauté. Julien Boucher, conseiller municipal et président du comité du 100e

Le lancement devait avoir lieu en avril dernier lors d’un événement public, mais avait été retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour ce qui est des événements, on va faire d'autres annonces plus tard. On veut attendre d'avoir un peu plus de gens qui nous suivent , affirme Julien Boucher.

Le lancement officiel des festivités aura lieu le 8 avril, soit la date d’incorporation de la Municipalité en 1921.

Par ailleurs, la majorité des activités auront lieu lors de la semaine Rendez-vous, du 26 juillet au 1er août.

Julien Boucher, conseiller municipal et président du comité du 100e Photo : Avec l'autorisation de Julien Boucher

D’autres activités seront organisées au cours de l’année grâce à des partenariats avec des organismes locaux.

On va essayer d’appuyer autant que possible les organismes qui veulent organiser des activités dans le cadre du 100e , souligne le conseiller Boucher.

M. Boucher souligne que la Municipalité pourrait décider de reporter d’une année les plus gros événements s’il y a encore, en juillet prochain, des restrictions sur les rassemblements en raison de la pandémie.