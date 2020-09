Deux décès à la résidence Place Alexandra à Québec

Le foyer pour aînés est en éclosion depuis le début du mois de septembre. Un total de 40 résidents ont été déclarés positifs et 12 employés sont également atteints.

Ces deux décès ont été annoncés dans le bilan quotidien du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La résidence Place Alexandra, située à Beauport, compte 171 résidents. Le foyer pour aînés avait été épargné lors de la première vague de COVID-19.

Tous les résidents sont placés en isolement complet depuis le 5 septembre.

4 autres résidences en éclosion

Quatre autres résidences pour aînés sont aussi en cours d'éclosion dans la région. La résidence Kirouac enregistre 14 cas parmi les résidents.

Quelques cas ont aussi été recensés à la résidence Clairière du Boisé, au centre d'hébergement Louis-Hébert et à la résidence Humanitae.



Mardi, 60 nouveaux cas ont été répertoriés dans les dernières 24 heures dans la Capitale-Nationale.